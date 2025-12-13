Пилоты разбившегося в Подмосковье самолета выжили

На борту разбившегося в районе аэродрома Новинки самолета находились два пилота. С одним из них удалось связаться 360.ru.

Он рассказал, что сам чувствует себя нормально, но его напарник пострадал во время ЧП.

«Стоит пока на здоровом колене, у него нога сломана», — объяснил пилот.

Собеседник 360.ru добавил, что передал спасателям информацию о крушении самолета.

«Неизвестны координаты, сейчас уже батарея телефона сядет. Спасатели уже где-то рядом», — добавил он

В связи с ЧП начала проводить проверку Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

«Предварительно, сегодня около 17:00, легкомоторное воздушное судно совершило жесткую посадку на территории аэродрома Новинки», — сообщило ведомство.

По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования. Причины ЧП пока неизвестны. По данным Telegram-канала «112»,борт мог упасть из-за проблем с двигателем.