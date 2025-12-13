В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет рухнул в районе аэродрома Новинки в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

Он уточнил, что информация об обстоятельствах происшествия и возможных пострадавших уточняется.

В пресс-службе МЧС по Подмосковью 360.ru рассказали, что данные о крушении им пока не поступали.

Ранее самолет разбился в Карелии — в Прионежском районе. В Минобороны России подтвердили, что это был учебно-тренировочный истребитель Су-30, который выполнял плановый полет.

В оборонном ведомстве добавили, что крушение произошло в лесу в безлюдном районе, боекомплекта на самолете не было. В результате ЧП погибли два члена экипажа — военнослужащие 159 авиационного истребительного полка.

Причины крушения устанавливаются. Глава Республики Артур Парфенчиков выразил соболезнования семьям погибших.