Пилотом пролетевшего над трассой Подмосковья самолета заинтересовалась Росавиация | 360°

Происшествия 12 мая 2024, 18:18 Пилотом пролетевшего над трассой Подмосковья самолета заинтересовалась Росавиация Росавиация проверит экипаж самолета, пролетевшего над машинами в Подмосковье

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Экипаж двухместного учебно-тренировочного самолета Zlin Z 142 пролетел на предельно малой высоте над подмосковным участком федеральной дороги М8 «Холмогоры». Росавиация объявила, что начала расследование опасных действий пилотов. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что опасные действия экипажа воздушного судна могли привести к негативным последствиям.

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«Безопасность полетов — это безусловный приоритет для всех без исключения представителей гражданской авиации России», — написал Кореняко.

Неделю назад пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку на Таллинском шоссе в Латвии недалеко от города Адажи. Во время полета у аппарата возникла проблема с крылом. На борту судна находились два человека. В результате происшествия никто не пострадал.