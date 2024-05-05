Самолет с неисправным двигателем приземлился на автотрассе в Латвии | 360°

Мир 05 мая 2024, 18:06 Самолет с неисправным двигателем приземлился на автотрассе в Латвии Leta: в Латвии самолет совершил аварийную посадку на оживленной трассе с авто Pxhere

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Легкомоторный самолет с неисправным двигателем совершил аварийную посадку на Таллинском шоссе в Латвии. Об этом информационному агентству Leta рассказал руководитель оперативной ситуации Агентства гражданской авиации Айвис Винчевс.

Самолет гражданской авиации совершил вынужденную посадку недалеко от города Адажи. На борту находились два человека, но никто из них не пострадал. Предварительно, самолет совершил вынужденную посадку из-за технических проблем с крылом.

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Судно приземлилось на Таллиннское шоссе, со стороны Риги. Снижаясь, самолет слился с потоком машин, зацепил левым крылом дорожный знак посередине дороги, что заставило его выехать на встречную полосу. Тем не менее судно не столкнулось с авто.

Ранее легкомоторный самолет рухнул в Калифорнии. Судно набрало скорость, но у него отказал двигатель. На борту в этот момент находились три человека: родители с двухлетним ребенком. Обошлось без пострадавших, потому что отец семейства сумел вовремя сориентироваться и выпустить парашют, что замедлило падение.