Пилот упавшего в Краснодарском крае вертолета Ми-2 погиб
Пилот вертолета Ми-2, потерпевшего крушение близ хутора Прикубанского в Славянском районе Краснодарского края, погиб. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следкома России в «Максе».
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье ч. 2 ст. 263 УК РФ, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Сотрудники МСУТ осматривают место происшествия и проводят другие следственные действия.
Краснодарская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Об этом сообщил телеграм-канал надзорного органа.
Крушение вертолета произошло днем 24 июня. Он выполнял сельскохозяйственные работы.