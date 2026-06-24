Пилот упавшего в Краснодарском крае вертолета Ми-2 погиб

Фото: РИА «Новости»

Пилот вертолета Ми-2, потерпевшего крушение близ хутора Прикубанского в Славянском районе Краснодарского края, погиб. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следкома России в «Максе».

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье ч. 2 ст. 263 УК РФ, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сотрудники МСУТ осматривают место происшествия и проводят другие следственные действия.

Краснодарская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Об этом сообщил телеграм-канал надзорного органа.

Крушение вертолета произошло днем 24 июня. Он выполнял сельскохозяйственные работы.

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