Пилот Turkish Airlines умер во время полета из Сиэтла в Стамбул
На борту самолета Turkish Airlines умер пилот авиакомпании Ильчехин Пехливан. Он скончался во время рейса Сиэтл — Стамбул, сообщил представитель перевозчика Яхъя Устюн в соцсети X.
Капитан-пилот Airbus 350 с бортовой регистрацией TC-LGR потерял сознание прямо в небе.
«Когда первое медицинское вмешательство не дало результатов, экипаж принял решение совершить экстренную посадку, но капитан скончался до приземления», — уточнил Устюн.
Самолет совершил экстренную посадку в Нью-Йорке. Пехливану было 59 лет. Обстоятельства его смерти устанавливаются.
В конце сентября на борту летевшего из Самары в Москву самолете умер мужчина. Его труп нашли в туалете. Оказалось, что пассажир плохо почувствовал себя еще в аэропорту, но решил не отменять поездку.