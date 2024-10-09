Пилот Turkish Airlines умер во время полета из Сиэтла в Стамбул

На борту самолета Turkish Airlines умер пилот авиакомпании Ильчехин Пехливан. Он скончался во время рейса Сиэтл — Стамбул, сообщил представитель перевозчика Яхъя Устюн в соцсети X.

Капитан-пилот Airbus 350 с бортовой регистрацией TC-LGR потерял сознание прямо в небе.

«Когда первое медицинское вмешательство не дало результатов, экипаж принял решение совершить экстренную посадку, но капитан скончался до приземления», — уточнил Устюн.

Самолет совершил экстренную посадку в Нью-Йорке. Пехливану было 59 лет. Обстоятельства его смерти устанавливаются.

В конце сентября на борту летевшего из Самары в Москву самолете умер мужчина. Его труп нашли в туалете. Оказалось, что пассажир плохо почувствовал себя еще в аэропорту, но решил не отменять поездку.