ПГНИУ отменил занятия из-за угрозы атаки БПЛА в Перми

Пермский государственный национальный исследовательский университет отменил занятия 30 апреля из-за объявленного в городе режима опасности атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Пермский университет принял решение об отмене учебных занятий на сегодня. Работа сотрудников переведена в дистанционный режим», — заявили в университете.

За час до этого в учреждении сообщили о введении режима беспилотной опасности.

Сегодня за ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 189 дронов ВСУ над российскими регионами. БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Астраханской, Волгоградской и Воронежской областями, а также над Ульяновском, Тулой, Саратовом, Самарой, Рязанью, Нижним Новгородом, Ростовом-на-Дону, Липецком и Курском.

В Ростовской области силы ПВО сбили дроны сразу в пяти районах. По словам главы региона Юрия Слюсаря, данных о пострадавших не поступало.