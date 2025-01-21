Певицу Седокову опросили после смерти ее экс-мужа Тиммы

Исполнительницу Анну Седокову опросили в рамках проверки суицида ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Седокова опрошена в рамках проверки по факту суицида Тиммы», — сказал собеседник агентства.

Тело экс-супруга певицы обнаружили в подъезде в центре Москвы. Предварительно, 32-летний спортсмен наложил на себя руки. Прощание с баскетболистом состоялось 28 декабря в Риге. Седокова не пришла на похороны.

Певица попала в больницу с истерикой после смерти бывшего мужа. Артистка опубликовала в соцсетях кадры, на которых видно, что она лежит под капельницей и продолжает рыдать. Подписчики обвинили артистку в попытке попиариться на смерти Тиммы.

Седокова подала на развод в конце октября. Хорошевский суд Москвы удовлетворил иск певицы. Экс-супруг остро отреагировал на расставание — он публиковал в соцсетях депрессивные записи.