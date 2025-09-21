Петербуржцы устроили потасовку со стрельбой из-за клопов и тараканов в квартире

В Санкт-Петербурге конфликт арендатора и хозяйки квартиры по поводу насекомых обернулся стрельбой. Инцидент произошел вечером 20 сентября у дома № 9, корпус 1 по Малой Каштановой аллее, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД .

По данным полиции, 37-летний мужчина, снимавший жилье у 39-летней женщины, пожаловался на клопов и тараканов. Он досрочно расторг договор аренды, но спор возник возврата залога.

На помощь женщине пришел ее знакомый, мужчины вышли на улицу выяснять отношени». Произошла потасовка, квартирант достал травматический пистолет и выстрелил в воздух, сел в автомобиль и уехал.

Обоих участников конфликта привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Знакомого хозяйки — к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП («Побои»). Орудие изъяли, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее студенты Хабаровского техникума железнодорожного транспорта, проживающие в женском общежитии учебного заведения, пожаловались на огромное количество тараканов и клопов.