Петербуржцы устроили побоище в паспортном столе из-за сломанного терминала

Жители Петербурга столкнулись с огромными очередями в паспортном столе на проспекте Пархоменко. Причиной проблем стал сломавшийся терминал, выдающий номерки, сообщил телеграм-канал Shot .

Из-за технической проблемы приема ждут десятки человек, сотрудники принимают только в порядке живой очереди. Конфликты между посетителями доходили даже до драки. Чтобы попасть на прием, горожане занимают места с самого утра.

Чтобы избежать конфликтов, посетители самоорганизовались и стали вести список, в котором обозначили, кто после кого идет в кабинет. В итоге сотрудница назвала лист с записями нарушением и порвала его.

Она потребовала, чтобы посетители сидели тихо, заходили по одному и не стучали в дверь, пока не вызовут.

Ранее в Петербурге произошла драка из-за рабочего места в маникюрном салоне. Две женщины не смогли договориться, кто из них первой будет использовать педикюрное кресло, и словесная перепалка переросла в потасовку.