Петербуржцы пожаловались на проблемы с интернетом и связью 12 сентября

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на проблемы со связью и мобильным интернетом. О ситуации 360.ru рассказали несколько подписчиков из Северной столицы.

Как сообщили в Комитете по информатизации и связи, проблемы с интернетом в городе начались из-за атак БПЛА.

«На территории Петербурга возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи. Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности», — процитировало издание 78.ru сообщение комитета.

Ранее стало известно, что появились проблемы с Сетью в Ижевске — 15% опрошенных местных жителей пожаловались на постоянные перебои. Также 46% заявили, что периодически сталкиваются со сбоями, но ситуация не критичная. Еще 38% указали на отсутствие проблем.