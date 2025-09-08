Izhlife: 15% опрошенных жителей Ижевска пожаловались на постоянные перебои в Сети

Так, 46% респондентов, опрошенных во «Вконтакте», заявили, что иногда сталкиваются со сбоями в работе Сети, но эти ситуации некритичны. Еще 38% указали на отсутствие соответствующих проблем. А вот 15% пожаловались на постоянные перебои, которые мешают им пользоваться интернетом.

Похожие результаты продемонстрировало исследование, проведенное в мессенджере Telegram.