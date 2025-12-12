Петербуржцы остаются без мобильного интернета уже второй день подряд

Жители Санкт-Петербурга второй день подряд испытывают проблемы с мобильным интернетом. Об этом свидетельствуют данные сервиса Detector404 .

За прошедшие сутки сервис получил 14,5 тысячи жалоб. В общей сложности, по его оценкам, с ограничениями столкнулись до 710 тысяч петербуржцев и гостей города. Абоненты испытывают проблемы вне зависимости от мобильного оператора.

Один из читателей сообщил 360.ru, что пользоваться мобильным интернетом может только в метро. Кроме того, невозможно оплатить проезд картой в пригородном транспорте, из-за чего возникают скандалы.

При этом последнее смс об угрозе БПЛА приходило накануне в пять часов утра, отметил он.

Ранее с продолжительными сбоями по всей России столкнулись пользователи Telegram.