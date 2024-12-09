Петербуржцев напугал похожий на взрыв звук

«Фонтанка»: взрыв услышали в районе проспекта Металлистов в Петербурге

Звуки взрыва услышали у проспекта Металлистов в северной части Санкт-Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили очевидцы.

По данным издания, петербуржцы услышали хлопок около 22:00. Этот момент попал на камеру домофона. После взрыва раздался лай собаки во дворе дома.

«Что-то серьезно бахнуло в Финляндском округе!» — рассказал один из очевидцев.

По словам другого местного жителя, никаких последствий, например, отключения электричества, после произошедшего не последовало.

Ранее сообщалось о звуках взрывов, прогремевших в небе над Майкопом. Предварительно, в республике Адыгея работали силы ПВО. Местные жители слышали два взрыва в районе аэродрома.