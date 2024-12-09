Петербуржцев напугал похожий на взрыв звук
«Фонтанка»: взрыв услышали в районе проспекта Металлистов в Петербурге
Звуки взрыва услышали у проспекта Металлистов в северной части Санкт-Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили очевидцы.
По данным издания, петербуржцы услышали хлопок около 22:00. Этот момент попал на камеру домофона. После взрыва раздался лай собаки во дворе дома.
«Что-то серьезно бахнуло в Финляндском округе!» — рассказал один из очевидцев.
По словам другого местного жителя, никаких последствий, например, отключения электричества, после произошедшего не последовало.
Ранее сообщалось о звуках взрывов, прогремевших в небе над Майкопом. Предварительно, в республике Адыгея работали силы ПВО. Местные жители слышали два взрыва в районе аэродрома.