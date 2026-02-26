Петербуржцев наградят премией Кеосаяна за спасение выпавшего из окна ребенка

Прохожие из Санкт-Петербурга, спасшие выпавшего из окна мальчика, получат премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале .

«Их тоже ждет премия имени моего мужа», — написала она.

Ребенок выпал из окна 10 этажа дома на Богатырском проспекте в Северной столице в среду. В квартире находились мать, которая отлучилась в туалет, и брат — он играл за компьютером. Прохожие увидели ребенка в окне, растянули куртку и поймали его. Мальчика отравили в больницу.

Симоньян учредила премию Кеосаяна, когда узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой. Они защитили детей от мужчины с ножом, рискуя собственной жизнью. Размер премии — миллион рублей.

Премию Кеосаяна уже получил дворник Хайрулло Ибадуллаев, тоже спасший ребенка. Он отправил деньги больному отцу в Узбекистан.