Петербуржца задержали за попытку сжечь электроподстанцию

Петербуржец попытался сжечь электроподстанцию в поселке Петро-Славянка Колпинского района. Как сообщил 78.ru , нарушитель хотел скрыться, но его задержали.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. Уголовное дело возбудили по статье «террористический акт».

Ранее неизвестные подожгли релейные шкафы на перегоне Казанского направления Московской железной дороги. В результате ЧП никто не пострадал, но поездам пришлось следовать с ограниченной скоростью. Следователи возбудили уголовное дело.