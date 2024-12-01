Петербуржца задержали за попытку сжечь электроподстанцию

Петербуржец попытался сжечь электроподстанцию в поселке Петро-Славянка Колпинского района. Как сообщил 78.ru, нарушитель хотел скрыться, но его задержали.
На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. Уголовное дело возбудили по статье «террористический акт».
Ранее неизвестные подожгли релейные шкафы на перегоне Казанского направления Московской железной дороги. В результате ЧП никто не пострадал, но поездам пришлось следовать с ограниченной скоростью. Следователи возбудили уголовное дело.
Фигурант дела о некачественных бронежилетах пошел на сделку со следствием
Китай изучит санкции Запада против России на случай войны за Тайвань
Начались выборы в парламент Румынии
Избежавший расстрела за убийство преступник выйдет на свободу в декабре
Российские войска освободили 88 населенных пунктов осенью 2024 года
ГД начала рассмотрение законопроектов о наказании за продажу вейпов детям
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте