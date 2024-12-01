Петербуржца задержали за попытку сжечь электроподстанцию

78.ru: петербуржец пытался сжечь электроподстанцию в Колпинском районе

Петербуржец попытался сжечь электроподстанцию в поселке Петро-Славянка Колпинского района. Как сообщил 78.ru, нарушитель хотел скрыться, но его задержали.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. Уголовное дело возбудили по статье «террористический акт».

Ранее неизвестные подожгли релейные шкафы на перегоне Казанского направления Московской железной дороги. В результате ЧП никто не пострадал, но поездам пришлось следовать с ограниченной скоростью. Следователи возбудили уголовное дело.

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