Петербуржец устроил опасный дрифт и попался полиции

Жителя Петербурга задержали за опасный дрифт на дороге

В Санкт-Петербурге водителя BMW задержали за опасные маневры на дороге. Против него возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба городского главка МВД.

ЧП произошло 8 апреля на улице Гороховой. Водитель намеренно пустил автомобиль в опасный занос, чем создал реальную угрозу безопасности дорожного движения. После этого он покинул место происшествия.

Полицейские установили лихача и доставили его в отдел для оформления необходимых документов. Следователи завели уголовное дело по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

также против него составили административные протоколы за выезд на встречную полосу движения, за управление автомобилем без действующего полиса ОСАГО и за управление незарегистрированным транспортным средством.

