Петербуржец устроил кровавую потасовку в суде

В Петербурге фигурант уголовного дела покалечил себя на заседании суда

В суде Санкт-Петербурга 10 июня обвиняемый в мошенничестве нанес себе увечья. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

«Была вызвана скорая медицинская помощь, которая обвиняемого увезла. В судебном заседании объявлен перерыв», — написала она.

ЧП произошло на заседании в Кировском районном суде. Там рассматривали ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина — Иван Баграм — проходит фигурантом этого дела по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Лебедева опубликовала кадры из зала суда, на которых видны следы крови.