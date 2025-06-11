Петербуржец устроил кровавую потасовку в суде

В суде Санкт-Петербурга 10 июня обвиняемый в мошенничестве нанес себе увечья. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
«Была вызвана скорая медицинская помощь, которая обвиняемого увезла. В судебном заседании объявлен перерыв», — написала она.
ЧП произошло на заседании в Кировском районном суде. Там рассматривали ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина — Иван Баграм — проходит фигурантом этого дела по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
Лебедева опубликовала кадры из зала суда, на которых видны следы крови.
Ранее полицейские Санкт-Петербурга накрыли кол-центр телефонных мошенников. За время работы злоумышленники выманили у доверчивых россиян более 15 миллионов рублей.
Все звонки жертвам проходили из-за границы, через оборудованный узел связи шла подмена номеров и перенаправление трафика.
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