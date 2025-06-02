Полицейские Санкт-Петербурга накрыли кол-центр телефонных мошенников

Организованный иностранными мошенниками кол-центр ликвидировали полицейские в Санкт-Петербурге. За время работы злоумышленники выманили у доверчивых россиян более 15 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

Она пояснила, что организаторы узла связи нашли работников через популярный онлайн-сервис объявлений, предложив работу оператора центра технической поддержки с месячной зарплатой в 150 тысяч рублей.

Откликнувшимся на вакансии предложили приехать в Санкт-Петербург. В городе сотрудники получили через сервис доставки необходимое оборудование, а также указание снять квартиру для организации рабочего места.

Все звонки россиянам проходили из-за границы, через оборудованный узел связи шла подмена номеров и перенаправление трафика. Полицейские задержали участников мошеннической схемы, а в ходе обыска квартиры нашли сим-боксы, ноутбуки, телефоны, банковские карты, а также около полутора тысяч сим-карт.

Следователи завели уголовное дело о мошенничестве. Суд отправил одного из подозреваемых под стражу, второго отпустили под подписку о невыезде. В ходе заседания задержанные заявили, что не знали о криминальном характере работы и занимались только техническим обслуживанием оборудования.

В конце мая телефонные мошенники выманили у 91-летнего ученого и изобретателя из Санкт-Петербурга 43 миллиона рублей. Злоумышленники «обрабатывали» пенсионера более недели, постепенно вытягивая из него все большие суммы. Пострадавший петербуржец обратился в полицию. Следователи завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.