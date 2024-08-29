Петербуржец умер после удаления миндалин

СК: в Петербурге 20-летний парень умер после удаления миндалин в частной клинике

Фото: Freepik

Трагедия произошла в частной клинике на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге. Молодой человек скончался после операции по удалению небных миндалин, сообщила пресс-служба СУ СК России по городу.

«Установлено, что 22 августа 20-летнему пациенту клиники провели операцию и назначили дату следующей явки для осмотра. Смерть мужчины наступила 28 августа при проведении медицинских манипуляций», — подтвердили в СК.

Сейчас причины смерти потерпевшего устанавливаются, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Действиям медицинского персонала, ответственного за лечение пациента, дадут правовую оценку.

Также по факту происшествия проверку назначили в прокуратуре Фрунзенского района города. Ход и результаты доследственной проверки, проводимой СК поставили на контроль.

Ранее семилетний ребенок умер на приеме у зубного врача в Красноярске. Похожий случай произошел в Рязанской области. Там трехлетний ребенок скончался после похода к стоматологу.

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