Семилетний мальчик умер на приеме у стоматолога в Красноярске

Семилетний ребенок скончался в Красноярске на приеме у зубного врача. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края в Telegram-канале .

По предварительной информации, мальчик пришел с родителями в клинику в Ленинском районе. Лечить зубы должны были «во сне».

«После введения наркоза у ребенка стала стремительно падать сатурация. Во время проведенных реанимационных мероприятий состояние мальчика ухудшилось. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка», — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

В ведомстве отметили, что по факту случившегося организовали проверку и возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

В прошлом году похожий случай произошел в Рязанской области. Там трехлетний ребенок скончался на третий день после похода к зубному. Сначала маленькому пациенту провели хирургическое лечение, после чего он чувствовал себя нормально. Плохо ему стало на третий день, родители вызвали скорую, но было уже поздно.