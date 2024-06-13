Семилетний мальчик умер на приеме у стоматолога в Красноярске

Фото: РИА «Новости»

Семилетний ребенок скончался в Красноярске на приеме у зубного врача. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края в Telegram-канале.

По предварительной информации, мальчик пришел с родителями в клинику в Ленинском районе. Лечить зубы должны были «во сне».

«После введения наркоза у ребенка стала стремительно падать сатурация. Во время  проведенных реанимационных мероприятий состояние мальчика ухудшилось. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка», — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

В ведомстве отметили, что по факту случившегося организовали проверку и возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

В прошлом году похожий случай произошел в Рязанской области. Там трехлетний ребенок скончался на третий день после похода к зубному. Сначала маленькому пациенту провели хирургическое лечение, после чего он чувствовал себя нормально. Плохо ему стало на третий день, родители вызвали скорую, но было уже поздно.

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