Петербуржец сел на Большой императорский трон в Эрмитаже

В Эрмитаже задержали севшего на Большой императорский трон посетителя

Сотрудники Росгвардии при содействии службы безопасности Эрмитажа задержали севшего на Большой императорский трон в Георгиевском зале посетителя. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Петербургу и Ленинградской области.

ЧП произошло в воскресенье, около 14:00. Местный житель пытался спровоцировать конфликт с персоналом музея, а затем пробрался за веревочное ограждение и сел на Большой императорский трон.

Сотрудники передали информацию охраняющим Эрмитаж сотрудникам Росгвардии. Силовики задержали 45-летнего нарушителя, который пытался оказать активное сопротивление наряду. Мужчину доставили в 78-й отдел полиции.

Ранее росгвардейцы задержали посетителя Эрмитажа, который залез на трон Мальтийского ордена конца XVIII века. На экспонате позднее обнаружили повреждения, реликвию отправили на экспертизу.