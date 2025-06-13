Петербуржец сбил пенсионерку на парковке

МВД: 34-летний водитель наехал на пожилую женщину в Невском районе Петербурга

Правоохранители установили личность водителя, который наехал на пенсионерку на парковке в Санкт-Петербурге. Им оказался 34-летний россиянин, сообщила пресс-служба ГАИ по Невскому району города.

Заявка о ДТП поступила в отдел 10 июня. Камеры засняли, как водитель легковушки Omoda сбил на парковке на улице Коллонтай 80-летнюю женщину. Машина в момент аварии двигалась задним ходом.

В результате пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали.

После ДТП водитель скрылся с места аварии. Сотрудники ГАИ на следующий день разыскали нарушителя и привлекли его к административной ответственности по двум статьям.

Ранее пешехода сбили в Перми. Водитель наехал на женщину, которая переходила улицу на красный свет. Пострадавшая потеряла сознание, но выжила.