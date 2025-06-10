Водитель Volkswagen сбил женщину-пешехода в Перми

Вечером 9 июня в Перми на пересечении улицы Милиционера Власова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сбили женщину. Информацию о случившемся опубликовало издание Properm.ru со ссылкой на очевидцев.

По сообщению портала, женщина находилась без сознания, однако оставалась живой. На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи скорой помощи и пожарных подразделений. В региональном отделении ГУ МВД подтвердили факт ДТП, произошедшего в 18:50.

В заявлении полицейских говорится, что водитель автомобиля Volkswagen наехал на пешехода. Предположительно, пострадавшая пересекала проезжую часть на красный сигнал светофора, нарушая правила дорожного движения.

В настоящее время проводится служебная проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия.