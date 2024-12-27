Петербуржец с разрывом селезенки сам дошел до врачей

«Фонтанка»: в Петербурге мужчина получил разрыв селезенки и добрался до клиники

Житель Петербурга упал с велосипеда и получил перелом пяти ребер и разрыв селезенки. Несмотря на серьезные травмы, 31-летний мужчина сам добрался до частной клиники, сообщила «Фонтанка» .

Петербуржец упал с велосипеда во Фрунзенском районе и сильно ударился. Врачи в клинике осмотрели пациента и предложили ему госпитализацию, но тот отказался.

В итоге мужчину увезли на скорой в городской стационар. Его состояние оценили как тяжелое и поместили в реанимацию.

Ранее жительница Москвы перенесла инсульт прямо за рулем автомобиля. ЧП произошло на на проспекте Буденного в районе Соколиная Гора.

Из-за остановившейся машины на дороге образовалась пробка. Потерявшую сознание 60-летнюю женщину вытащили из автомобиля и передали врачам. На место также вызвали полицию, чтобы эвакуировать оставшийся без водителя транспорт.