Петербуржец с разрывом селезенки сам дошел до врачей

Житель Петербурга упал с велосипеда и получил перелом пяти ребер и разрыв селезенки. Несмотря на серьезные травмы, 31-летний мужчина сам добрался до частной клиники, сообщила «Фонтанка».
Петербуржец упал с велосипеда во Фрунзенском районе и сильно ударился. Врачи в клинике осмотрели пациента и предложили ему госпитализацию, но тот отказался.
В итоге мужчину увезли на скорой в городской стационар. Его состояние оценили как тяжелое и поместили в реанимацию.
Ранее жительница Москвы перенесла инсульт прямо за рулем автомобиля. ЧП произошло на на проспекте Буденного в районе Соколиная Гора.
Из-за остановившейся машины на дороге образовалась пробка. Потерявшую сознание 60-летнюю женщину вытащили из автомобиля и передали врачам. На место также вызвали полицию, чтобы эвакуировать оставшийся без водителя транспорт.
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