Москвичке стало плохо за рулем авто из-за инсульта. Ее передали врачам

Источник 360.ru: в Москве автомобилистке стало плохо за рулем из-за инсульта

В районе Соколиная Гора в Москве автомобилистке стало плохо на дороге. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, все произошло на проспекте Буденного. Женщина примерно 60 лет спровоцировала помехи дорожному движению.

«Дверь открыли. В процессе эвакуации женщина потеряла сознание», — рассказал источник.

Автомобилистку передали врачам с предварительным диагнозом — инсульт. На место вызвали полицейских, чтобы решить вопрос об эвакуации машины.

На прошлой неделе жительница Санкт-Петербурга погибла на входе на станцию метро «Пролетарская». Женщина оступилась, упала, ударилась головой и получила тяжелую черепно-мозговую травму.