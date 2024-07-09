Петербуржец проснулся рядом с мертвой дочерью

«Фонтанка»: в петербургской коммуналке мужчина проснулся с мертвым младенцем

Житель Санкт-Петербурга, проснувшись утром, обнаружил рядом с собой мертвую новорожденную дочь. Об этом сообщили журналисты «Фонтанки» .

По данным издания, семья живет в коммунальной квартире в доме, расположенном в Адмиралтейском районе.

В полицию обратилась 36-летняя женщина, заявив о смерти новорожденной дочери. Предположительно, младенец спал на диване вместе с 39-летним отцом. Проснувшийся утром мужчина заметил, что у ребенка отсутствует дыхание. Жена сразу позвонила в экстренные службы.

У супругов остался старший ребенок, которому четыре года. Семья на учете в правоохранительных органах не состоит. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга младенец скончался после кормления, захлебнувшись рвотными массами. Мать рассказала, что ночью у ее дочери начались колики и тошнота.