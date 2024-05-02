Грудничок в Приморском районе Петербурга умер после кормления | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 10:29 Грудничок в Приморском районе Петербурга умер после кормления «Фонтанка»: восьмимесячный младенец захлебнулся рвотными массами в Петербурге Freepik

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Восьмимесячный ребенок захлебнулся рвотными массами после того, как его покормила мать. Трагедия произошла на Комендантском проспекте в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщила «Фонтанка».

По словам 32-летней матери, ночью у ее дочери начались колики и рвота. Женщина вызвала скорую, но врачам не удалось спасти ребенка.

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Точные причины смерти грудничка пока не известны, для их установки тело младенца направили на экспертизу.

Похожая ситуация происходила в том же районе Петербурга неделю назад — новорожденная, которой исполнился только месяц, умерла после кормления смесью. Отец девочки попытался реанимировать ее, но ребенок умер до приезда скорой.

Ранее блогера-сыроеда Максима Лютого приговорили к восьми годам колонии за смерть сына. Мужчина морил грудного ребенка голодом, сообщил RT. В итоге младенец умер из-за истощения по дороге в больницу. Лютый рассказал, что хотел приучить сына к сыроедению с помощью голодовок.