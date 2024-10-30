Петербуржец получил условный срок в Турции за фото в метро

В Турции огласили приговор россиянину за фото случайной попутчицы в стамбульском метро. Об этом сообщила «Фонтанка» .

По информации издания, в начале сентября житель Санкт-Петербурга отдыхал в Турции вместе с женой. Он решил на память сделать снимок в метро. Однако в кадр случайно попала местная жительница.

Женщина обратилась в полицию, обвинив россиянина в сексуальных домогательствах. За снимок мужчину приговорили к одному году и восьми месяцам условно. Жена россиянина рассказала, что сейчас его перевели в миграционную тюрьму.

«Только в среду я смогу подать заявление, что расходы по депортации мы берем на себя. Сейчас мы ничего не планируем — мы во власти миграционной службы, так как иностранцев депортируют», — рассказала женщина.

Она добавила, что как только им разрешат, они сразу купят билет домой.

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