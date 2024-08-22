Латвийца экстрадировали в США по обвинению в поставках деталей в Россию

Латвийца Чистякова экстрадировали в США из-за экспорта авиаоборудования в РФ

Гражданина Латвии Олега Чистякова обвинили в незаконных поставках авиационных деталей в Россию. Мужчину экстрадировали в США, сообщили на сайте американского Министерства юстиции.

По данным правоохранителей, Чистяков сговорился с двумя гражданами Соединенных Штатов Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном с целью сбыта в Россию американского оборудования.

Латвийцу грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере одного миллиона долларов. Чистяков уже предстал в суде в Канзас-сити.

Проходящих по делу американцев арестовали в марте 2023 года. Оба признали вину, им вынесут приговоры осенью.

Ранее окружной суд США приговорил россиянина Георгия Кавжарадзе к 40 месяцам тюрьмы. Причиной стала продажа краденых банковских данных, сообщили «Известия».