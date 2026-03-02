Петербуржец пойдет под суд за попытку убийства друга во время праздника

В Санкт-Петербурге завершилось расследование уголовного дела о покушении на убийство, которое произошло во время новогодних праздников. Дело будет передано в суд, сообщила Neva.Today .

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу, завершено расследование по части 3 статьи 30 и статье 105 УК РФ. Обвинение было предъявлено 35-летнему жителю Санкт-Петербурга.

По данным следствия, в ночь на 5 января 2026 года в квартире дома на улице Мартынова в Кронштадте произошел конфликт между двумя друзьями. В ходе ссоры один из них нанес другому удар ножом в шею.

Пострадавшего удалось спасти благодаря своевременной помощи врачей. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Neva.Today сообщала о похожем случае, когда в Санкт-Петербурге перед судом предстал мужчина, который несколько раз ударил ножом своего друга во время «тусовки». К сожалению, пострадавший скончался в больнице.