Петербуржец обворовал собственную бабушку. Украл три столетние иконы и сбежал

МВД: петербуржец украл у своей бабушки три столетние иконы

В Петербурге 25-летний молодой человек украл у свой 73-летней бабушки три столетние иконы и сбежал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полицию Красносельского района 1 мая в 10:25 поступило заявление от пожилой жительницы одной из квартир на улице Рихарда Зорге.

«Пенсионерка сообщила, что днем ранее ее 25-летний внук совершил кражу трех икон, написанных в 1903 году, после чего скрылся в неизвестном направлении», — рассказали правоохранители.

Сумму ущерба еще предстоит установить. Полицейские организовали проверку.

Накануне в Петербурге вынесли приговор мошенникам, которые продавали коробки с песком вместо дорогих телефонов.