В Петербурге осудили мошенников, которые продавали песок под видом телефонов

Московский суд Петербурга вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Два друга продавали коробки с песком вместо дорогих телефонов через сайт объявлений, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, сообщники разработали преступную схему в июле 2023 года. Они публиковали в интернете объявления о продаже дорогих мобильных телефонов, после чего с ними связывались потенциальные покупатели.

Получив предоплату от обманутых клиентов, сообщники наполняли коробки от телефонов песком и отправляли их потерпевшим.

Злоумышленники украли у жертв почти 180 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело. Суд приговорил одного из преступников к трем годам, а другого — к 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

Ранее сахалинец украл три миллиона рублей под предлогом продажи гаджетов. Мужчина размещал в Сети фейковые объявления об оптовой продаже техники по выгодным ценам.