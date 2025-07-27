Петербуржец избил фельдшера в машине скорой и сбежал из больницы
Медики госпитализировали мужчину, однако по дороге в больницу пациент накинулся на 27-летнего фельдшера с кулаками. Его задержали, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
В субботу утром в полицию поступила телефонограмма из Мариинской больницы.
Отмечается, что инцидент произошел ночью. Бригада усмирила дебошира и вызвала полицию по прибытии в медучреждение, однако хулиган самовольно покинул его.
Вскоре 46-летнего жителя Фрунзенского района арестовали полицейские. Возбуждено уголовное дело за побои. Агрессивный пациент находится под подпиской о невыезде.
Ранее пьяный и буйный пассажир «Победы» кинулся в драку с персоналом из-за отстранения от полета.
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