Петербуржец избил фельдшера в машине скорой и сбежал из больницы

Медики госпитализировали мужчину, однако по дороге в больницу пациент накинулся на 27-летнего фельдшера с кулаками. Его задержали, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России .

В субботу утром в полицию поступила телефонограмма из Мариинской больницы.

Отмечается, что инцидент произошел ночью. Бригада усмирила дебошира и вызвала полицию по прибытии в медучреждение, однако хулиган самовольно покинул его.

Вскоре 46-летнего жителя Фрунзенского района арестовали полицейские. Возбуждено уголовное дело за побои. Агрессивный пациент находится под подпиской о невыезде.

Ранее пьяный и буйный пассажир «Победы» кинулся в драку с персоналом из-за отстранения от полета.