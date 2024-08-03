Петербурженку задержали за надпись из Корана около церкви

Жительницу Петербурга задержали после того, как она на стене дома возле церкви оставила отсылающую к Корану цитату\. Об этом сообщило издание «Фонтанка» .

Ее заподозрили в том, что 30 июля на Лахтинской улице возле церкви Святой Блаженной Ксении Петербургской она нарисовала на стене надпись «АЯТ 9:5».

Этот часть текста священной для мусульман книги, в котором есть призыв к убийству многобожников и борьбе с ними. При этом в официальных толкованиях, на кого именно направлена эта угроза, не раскрывается. По какой причине девушка сделала такую надпись около православного храма, неизвестно.

Ранее муфтий Исмаил Бердиев призвал строго наказать блогера из Дагестана, на своем стриме глумившегося над православным крестом.