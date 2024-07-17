«Не надо тыкать порицанием». Муфтий Бердиев призвал строго наказать блогера из Дагестана

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев призвал строго наказать блогера из Дагестана, глумившегося над православным крестом у себя на стриме. Свою точку зрения на случившееся он высказал в беседе с РИА «Новости» .

«Этого блогера необходимо оперативно наказать по закону, а не тыкать ему ни общественным порицанием, ни осуждением общины. Есть закон», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее с просьбой привлечь блогера к ответственности в МВД и Генпрокуратуру обратился глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Известно, что мужчина во время прямого эфире растоптал и оплевал православный крест, оскорбляя при этом всех христиан. Позже стример записал покаянное видео и объяснил, что делал все это в «целях самозащиты».

Сегодня в СК сообщили о возбуждении уголовного дела против молодого человека. Блогера оперативно задержали, его должны доставить на допрос. Расследование продолжается.