«Не надо тыкать порицанием». Муфтий Бердиев призвал строго наказать блогера из Дагестана
Муфтий Бердиев призвал строго наказать глумившегося над крестом блогера
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев призвал строго наказать блогера из Дагестана, глумившегося над православным крестом у себя на стриме. Свою точку зрения на случившееся он высказал в беседе с РИА «Новости».
«Этого блогера необходимо оперативно наказать по закону, а не тыкать ему ни общественным порицанием, ни осуждением общины. Есть закон», — подчеркнул собеседник агентства.
Нарушил — отвечай. Без церемоний. Другого не дано.
Исмаил Бердиев
Ранее с просьбой привлечь блогера к ответственности в МВД и Генпрокуратуру обратился глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Известно, что мужчина во время прямого эфире растоптал и оплевал православный крест, оскорбляя при этом всех христиан. Позже стример записал покаянное видео и объяснил, что делал все это в «целях самозащиты».
Сегодня в СК сообщили о возбуждении уголовного дела против молодого человека. Блогера оперативно задержали, его должны доставить на допрос. Расследование продолжается.