Жителя Дагестана заподозрили в домогательствах к дочери

Силовики задержали жителя Бабаюртовского района — мужчину заподозрили в сексуальном насилии над дочерью, сообщил источник РИА «Новости». По его информации, девочка сама обратилась за помощью к правоохранителям.
«Несовершеннолетняя девочка <…> написала заявление на своего отца, что он регулярно насиловал ее. Сейчас девочке 17 лет, он мог домогаться ее последние пять лет», — уточнил собеседник агентства.
В пресс-службе СК по Дагестану сообщили о задержании жителя Бабаюртовского района. Против него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.
Ранее житель Саратовской области затащил семилетнюю девочку в лес и попытался изнасиловать ее. Злоумышленника задержали прохожие — они отбили ребенка и вызвали полицию. Суд отправил мужчину за решетку на 20 лет.
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