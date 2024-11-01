Петербурженке сломали нос в метро из-за восточной внешности

Женщине в метро Санкт-Петербурга сломали нос из-за ее восточной внешности. Конфликт начался в полупустом вагоне и закончился на перроне станции метро «Гостиный двор», сообщила «Фонтанка» .

Девушка ехала по синей ветке, на одной из станций зашел мужчина и начал прижиматься к ней. Он начал оскорблять девушку по национальному принципу, после чего они начали толкать друг друга.

Девушка собралась выходить на своей станции, незнакомец пристроился сзади. Когда они покидали вагон, девушка пыталась оттолкнуть мужчину, в ответ он ударил ее в нос. Мужчину задержали и передали полиции, девушке в больнице диагностировали перелом носа.

В Анапе упавшая с неба кость едва не сломала девушке руку. Предположительно, кость уронили чайки.