«Анекдот какой-то». Упавшая с неба кость едва не сломала руку девушке в Анапе

Пострадавшая Кристина: в Анапе с неба на меня упала кость и повредила руку

На набережной Анапы произошел случай, который едва не привел к перелому руки девушки. С неба на нее упала огромная кость и ударила по руке. Об этом сама пострадавшая Кристина рассказала 360.ru.

Кристина шла по набережной и внезапно почувствовала резкую боль в руке. Перед ней упал непонятный предмет. Подойдя ближе, она увидела, что это огромная окровавленная кость. Сначала девушка подумала, что кость скинули из окна.

«Но я поняла, что окна закрыты. Посмотрела выше и увидела птиц, кружащих надо мной. Это были вороны и чайки. Ну вот уже пазл сложился, что видимо чайка просто выронила эту огромную кость непонятно от кого, надеюсь не от человека, и она попала ровно мне в руку», — рассказала Кристина.

Девушка пошла в травмпункт, там ее история очень повеселила пациентов. Они ждали результатов обследования.