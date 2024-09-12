Петербурженка застряла на водосточной трубе при спуске из окна

Необычный способ покинуть квартиру выбрала жительница одного из домов на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге. Женщина шагнула из окна и начала спускаться по водосточной трубе, застряв на середине пути. О спасении экстремальщицы рассказали подписчики группы «Кировский район, Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

По неподтвержденным данным, женщина прекратила спуск, поскольку ее нога застряла между стеной и трубой. Проходивший мимо прохожий решил ей помочь. Добравшись до пострадавшей, он удерживал ее около часа, пока на место не прибыли спасатели.

Специалисты деблокировали ногу петербурженки, и на землю она вернулась по приставной лестнице.

Ранее стало известно о гибели жительницы Красноярского края, которая забралась через карниз подъезда к окну своей квартиры, чтобы проследить за заподозренным в измене мужем. Но удержаться на высоте не смогла и при падении получила смертельные травмы.

Очевидец происшествия в комментарии 360.ru заявил, что погибшая упала не сама. По его словам, находящийся внутри квартиры мужчина несколько раз ударил лезущую в окно женщину, и она сорвалась.