Петербурженка с высокой температурой проткнула себе оба глаза шприцем

Mash: пациентка больницы в Петербурге воткнула шприц себе в глаза

Потерявшая рассудок женщина проткнула себе глаза шприцем в одной из больниц Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

В Боткинской больнице лежала 42-летняя пациентка с высокой температурой. Внезапно она потеряла рассудок, схватила шприц с инсулином и воткнула иголку в каждый глаз.

Соседка по палате, которая стала свидетельницей страшной картины, позвала врачей на помощь. Медики обнаружили кровоизлияние в обоих глазах женщины и поместили ее в реанимационное отделение. Сейчас она в тяжелом состоянии.

Британские хирурги ранее впервые удалили опухоль мозга, котораясчиталась неоперабельной, через глазницу пациента. До этого врачи полагали, что придется лишить человека значительной части черепа и переместить мозг, чтобы провести необходимое вмешательство.