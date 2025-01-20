Хирурги впервые удалили опухоль мозга через глазницу пациента

«Многие опухоли в этой части мозга ранее считались неоперабельными или требовали сложного хирургического вмешательства, включающего удаление значительной части черепа и перемещение мозга», — сообщило издание.

Пациенткой стала 40-летняя медсестра Рувимбо Кавия, менингиому в пещеристом синусе у которой врачи выявили в 2023 году. Из-за диагноза женщина ежедневно ощущала настолько сильную боль, что, по ее словам, даже не могла прикасаться к своему лицу, чистить зубы и делать многие другие дела. Операция на участке мозга, где была выявлена опухоль, ранее требовала вскрытия черепа, что приводило к серьезным осложнениям.

Новая методика — эндоскопический трансорбитальный подход — разработанная челюстно-лицевым хирургом Джитеном Пармаром, представляет собой небольшой разрез внешней стенки глазницы для получения доступа к опухоли. Эта операция проходит без контакта с мозгом, что значительно снижает риски для пациентов.

Уникальную операцию провели в городе Лидс на севере Великобритании. Она длилась всего три часа, и уже в тот же день пациентка смогла вернуться к обычной жизни. Единственным последствием операции, по словам Рувимбо Кавии, стало временное двоение в глазах, которое прошло через три месяца.

Ранее стало известно, что хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства провели свыше восьми тысяч малоинвазивных операций в 2024 году.