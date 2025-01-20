Хирурги впервые удалили опухоль мозга через глазницу пациента
Британские хирурги впервые провели малоинвазивную хирургическую операцию по удалению опухоли мозга через глазницу пациента. Ранее эта опухоль считалась неоперабельной, заявила газета The Guardian.
«Многие опухоли в этой части мозга ранее считались неоперабельными или требовали сложного хирургического вмешательства, включающего удаление значительной части черепа и перемещение мозга», — сообщило издание.
Пациенткой стала 40-летняя медсестра Рувимбо Кавия, менингиому в пещеристом синусе у которой врачи выявили в 2023 году. Из-за диагноза женщина ежедневно ощущала настолько сильную боль, что, по ее словам, даже не могла прикасаться к своему лицу, чистить зубы и делать многие другие дела. Операция на участке мозга, где была выявлена опухоль, ранее требовала вскрытия черепа, что приводило к серьезным осложнениям.
Новая методика — эндоскопический трансорбитальный подход — разработанная челюстно-лицевым хирургом Джитеном Пармаром, представляет собой небольшой разрез внешней стенки глазницы для получения доступа к опухоли. Эта операция проходит без контакта с мозгом, что значительно снижает риски для пациентов.
Уникальную операцию провели в городе Лидс на севере Великобритании. Она длилась всего три часа, и уже в тот же день пациентка смогла вернуться к обычной жизни. Единственным последствием операции, по словам Рувимбо Кавии, стало временное двоение в глазах, которое прошло через три месяца.
Ранее стало известно, что хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства провели свыше восьми тысяч малоинвазивных операций в 2024 году.