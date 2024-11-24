Петербурженка родила на платформе станции метро

Сотрудники петербургской подземки в День матери приняли роды. Пассажирка родила сына прямо на платформе станции «Горьковская», сообщила пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Схватки начались, когда женщина ехала в поезде. Она вышла на «Горьковской», и они усилились. Сотрудники станции в 13:19 вызвали скорую помощь, но роды проходили стремительно, и врачи не успели — принимать ребенка пришлось самостоятельно.

«Это было невероятно! Мы все были в шоке, но старались поддержать маму», — рассказала дежурная по станции Евгения Бордачева.

Через несколько минут после первых схваток женщина родила мальчика. Врачи увезли семью в больницу. Пресс-служба метрополитена сообщила, что мать и сын чувствуют себя хорошо.

В этот же день на Лиговском проспекте произошло ЧП с автобусом. Во время движения в салоне раздался взрыв, одна пассажирка пострадала.