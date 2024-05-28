Петербурженка попала в реанимацию с тяжелыми ожогами после солнечной ванны

Жительница Петербурга поступила в реанимацию из-за загара под прямыми солнечными лучами. Об этом РИА «Новости» заявил источник в экстренных службах города.

Врачи диагностировали у нее 80% тела, ее состояние расценили как тяжелое. Девушка загорала в Московском районе, рядом с общежитием.

«Девушка, 21 год, поступила в ожоговую реанимацию с солнечным ожогом 80% первой степени и второй степени», — указал источник издания.

В медицинское учреждение студентка поступила примерно в 16:00. Врачам не удалось выяснить, сколько именно времени она провела на солнце.

Ранее терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин посоветовал устраивать прогулки летом на солнце с 06:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00. Он предупредил, что солнечные лучи могут представлять опасность для организма. Специалист также рекомендовал брать с собой бутылку воды и отказаться от кофе и чая в жаркую погоду, так как от этих напитков может измениться давление.