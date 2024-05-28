Терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, как организовать безопасные прогулки летом. Оптимальное время для пребывания вне дома — с 06:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00, отметил эксперт в беседе с RT .

По его словам, в такие периоды человек может принимать ультрафиолетовые ванны в достаточно переносимую температуру.

«А дальше „включается“ режим инфракрасного света, когда солнце уже греет и припекает. Поэтому дальнейшее нахождение на улице маловероятно принесет благополучие для организма», — пояснил специалист.

Врач посоветовал всегда брать с собой бутылку с теплой водой. А вот от кофе и чая в жаркую погоду стоит отказаться из-за риска повышения давления.