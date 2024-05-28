Врач Кондрахин: самое безопасное время для летних прогулок — до 12:00

Терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, как организовать безопасные прогулки летом. Оптимальное время для пребывания вне дома — с 06:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00, отметил эксперт в беседе с RT.

По его словам, в такие периоды человек может принимать ультрафиолетовые ванны в достаточно переносимую температуру.

«А дальше „включается“ режим инфракрасного света, когда солнце уже греет и припекает. Поэтому дальнейшее нахождение на улице маловероятно принесет благополучие для организма», — пояснил специалист.

Врач посоветовал всегда брать с собой бутылку с теплой водой. А вот от кофе и чая в жаркую погоду стоит отказаться из-за риска повышения давления.

Ягоды не по карману. Майские морозы лишат россиян фруктов и овощей?

Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ

«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов

Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Фейк: в новых регионах России стали насаждать «цифровое рабство»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте