Петербурженка на Mitsubishi перед ПМЭФ врезалась в Aurus Komendant

«Mash на Мойке»: в центре Петербурге перед ПМЭФ столкнулись Aurus и Mitsubishi

Mitsubishi в центре Санкт-Петербурга врезался в Aurus Komendant. ДТП произошло на Садовой улице за день до ПМЭФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам очевидцев, отечественный автомобиль не пострадал. По данным канала, Aurus стоимостью 46 миллионов рублей арендовали в одном из автосалонов Балашихи. За рулем сидел нанятый водитель, а Mitsubishi управляла девушка.

Иномарка в ДТП получила сильные повреждения, владелице придется заменять всю переднюю часть авто, указали авторы публикации.

На Пятницком шоссе в Москве произошла авария с участием Tesla с белорусскими номерами и ВАЗ 2147. Из-за столкновения на площади около двух квадратных метров разлилось топливо, отечественное авто перевернулось. По данным источника, одна из машина задымилась, но в результате никто не пострадал.