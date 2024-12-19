Петербурженка хотела зайти в метро и погибла на входе. Ей не было и 40 лет

Жительница Санкт-Петербурга погибла, упав на входе на станцию метро «Пролетарская». Об этом сообщило издание «Фонтанка» .

Накануне днем пассажирка заходила в подземку, но на входе оступилась, упала и ударилась головой о плитку, получив тяжелую черепно-мозговую травму. Ее доставили в больницу, но через несколько часов женщина умерла. Ей было 39 лет. Причиной гибели, по предварительным данным, стал разрыв кровеносного сосуда.

Изначально сообщалось, что погибшую насмерть зашибло дверью, однако на кадрах с камеры наблюдения отчетливо видно, что дверь ее не била, женщина упала уже после.

Накануне пассажирке стало плохо на эскалаторе станции метро «Авиамоторная» в Москве. Она упала на ступени, очевидцы помогли ей подняться. Прибывшие медики оказали женщине помощь на месте.