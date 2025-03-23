Петербургского священника арестовали из-за публикации с украинским флагом

Петербургский суд отправил под арест на 14 суток православного священника, который в 2014 году опубликовал фотографию с украинским флагом. Об этом сообщила «Фонтанка» .

Священнослужитель 11 лет назад сфотографировался на митинге с флагом Украины в руках и поделился фотографией в соцсети. Правоохранительные органы обратили внимание на публикацию, и суд признал батюшку виновным в демонстрации запрещенной символики.

В мае 2014 года его перевели из храма Преображения Господня на улице Орбели на новое место службы. По данным издания, это произошло из-за жалоб со стороны прихожан.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя Челябинской области, который оставлял в Сети экстремистские комментарии. В сообщениях он призывал к терроризму и покушению на жизнь представителей власти.

Сотрудники ФСБ установили, что комментатор является сторонником запрещенной в России террористической организации.