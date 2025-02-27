Против челябинца возбудили уголовное дело за комментарии в Сети

Против челябинца возбудили дело за призывы к терроризму в интернете

Против жителя Челябинской области возбудили уголовное дело из-за комментариев в интернете. Мужчина в публикациях призывал к терроризму и покушению на жизнь представителей власти. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

Правоохранители установили, что автор комментариев — сторонник запрещенной в России террористической организации. Когда он высказывался в интернете, то осознавал публичный характер и общественную опасность своих действий.

«Разместил в публичном доступе <…> информационные материалы, а именно комментарии, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности, а также к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти», — заявили в пресс-службе.

Против челябинца возбудили уголовное дело по статье о призывах к терроризму в Сети. Силовики продолжают расследование.

Ранее сотрудники ФСБ в Челябинской области задержали сторонника украинских националистов. Подозреваемый тоже опубликовал в интернете материалы с признаками призывов к терроризму и экстремизму. Следователи возбудили уголовное дело.