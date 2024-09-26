Петербургский таксист распылил газ в машину с детьми

Во Всеволожском районе Санкт-Петербурга полиция задержала таксиста, который во время стычки на дороге распылил газовый баллончик в салон автомобиля с женщиной и двумя детьми. Ему грозит уголовное наказание, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
Конфликт произошел днем 24 сентября в деревне Ексолово и попал в объектив камеры видеонаблюдения. Две машины поравнялись у шлагбаума, и водитель одной распылил газовый баллончик в открытое окно другой.
В салоне находились женщина-водитель и двое детей. Они выскочили на свежий воздух.
Подоспевший наряд ДПС схватил 48-летнего таксиста — самозанятого жителя Бугров. Правоохранители увезли мужчину в отдел полиции и составили административный протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Коллегу дебошира из Ленобласти задержали в Удмуртии. Таксист украл запчасти для арендованного авто и продал их за 23 тысячи рублей.
Химпредприятие из Воскресенска поучаствовало во всероссийской неделе охраны труда
Роман Сурупов принял участие в инструктаже полицейских нарядов в Воскресенске
Подмосковные врачи напомнили о важности контрацепции
Руководитель фракции КПРФ Наумов встретился с волонтерами в Домодедове
Коллективы из Воскресенска победили на всероссийском хоровом фестивале
Россию и США призвали сократить ядерные арсеналы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте